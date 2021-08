Une fin de série et un bon début de saison

D 1 A Cela ressemble à un scénario trop souvent vu, quand le Standard se déplace à Zulte Waregem. Il a mené, puis a laissé revenir l’équipe locale, et il a été sur un fil, au risque d’encaisser un deuxième but, et une troisième défaite de suite au stade Arc-en-ciel après avoir ouvert la marque - une cinquième de suite, dans l’absolu.

Remplacements décisifs

Puis deux remplaçants ont fait basculer la rencontre, juste avant la nonantième minute. Aron Donnum, arrivé il y a dix jours, a (déjà) donné une passe décisive à Tapsoba, au bon endroit, et toujours là, pour finir le travail. L’attaquant était monté trois minutes avant, pour démontrer une belle efficacité. Donnum, lui, avait remplacé Sissako quelques minutes avant, pour donner des solutions offensives en plus, et changer le système de jeu, au passage, pour passer à quatre derrière et une autre animation devant.

Le milieu liégeois avait été travailleur jusque-là, et appliqué, mais il lui avait manqué la petite étincelle pour faire la différence dans le jeu. Si elle était venue la première fois, c’était à la suite d’un penalty, provoqué par Bastien, et que les joueurs de Zulte Waregem ont contesté. La différence, dans le jeu, est venue de Donnum, donc. S’il est illusoire de dire que la lumière viendra toujours de lui, l’international norvégien offre au moins une option supplémentaire pour faire bouger les lignes adverses, et surprendre, surtout.

Le Standard entame bien la saison, avec un 4 sur 6, mettant un terme à une série de quatre défaites de suite à Waregem, et évitant de perdre deux points après avoir mené, comme contre Genk en ouverture de la saison (1-1). Un tel scénario aurait fait mal, et aurait été considéré comme une mauvaise habitude qui peut perturber les esprits les plus tranquilles.

Bodart décisif

Les leçons du passé ont été retenues, mais tout n’a pas été simple pour autant. Zulte Waregem s’est ménagé quelques occasions, et il a fallu un arrêt déterminant de Bodart, devant Berahino, et un manque de précision du Essevee pour punir les Liégeois.

Donnum et Tapsoba ont été précis, eux, mais il serait réducteur de limiter le succès du Standard à un penalty et à cette action décisive. Les Rouches se sont ménagé des opportunités, via Klauss et Muleka, et ils ont su garder la tête froide quand cela a poussé, en face.

Frédéric Bleus