Une nouvelle fois à la pire place

Spécialiste Anderlecht, Diables rouges et Olympisme

Quelle frustration ! Avec la quatrième place d’Emma Plasschaert en Laser Radial, la Belgique comptait, ce dimanche, quatre sportifs au pied du podium - Marten Van Riel, Lotte Lopecky et l’équipe de basket 3x3 - et autant de cinquièmes places. Huit désillusions qui auraient mérité un meilleur sort.

La chance n’était toutefois pas avec les outsiders belges et certainement pas avec Emma Plasschaert. L’Ostendaise a réalisé une grande course à la médaille.

"Ma meilleure régate de la semaine", dit-elle.

Elle a longtemps été virtuelle médaillée de bronze et même d’argent avant d’être dépassée par la Suédoise Olsson, l’une de celles qu’elle devait battre. Elle termine finalement à quatre points du bronze et six de l’argent.

"C’est une belle manière de conclure les Jeux", dit-elle. "Je suis quand même déçue de ne pas avoir une médaille, mais je ne m’en veux pas. J’ai réalisé une bonne prestation, mais les autres étaient juste meilleures."

Le résultat est d’autant plus décevant qu’elle a réalisé la course parfaite. "Elle ne doit avoir aucun regret", explique Evi Van Acker, membre de son encadrement, médaillée à Londres et quatrième à Rio. "Je sais à quel point une quatrième place est particulièrement amère. Elle pourra se dire dans quelques jours que sa prestation va la faire grandir."

Vendredi a coûté cher

Van Acker était contente de l’agressivité de Plasschaert. Elle a directement lâché les chevaux. "J’ai pris un bon départ et ai navigué sans retenue. Je savais que je devais gagner ou être proche de la première place. J’y ai cru à un moment, mais je n’avais pas mon sort en main." La faute à une triste journée de vendredi (17 et 21e) qui lui a coûté pas mal de points. "Cette journée a mis en avant ma faiblesse. On le savait à l’avance que j’étais moins à l’aise avec un vent assez faible."

Evi Van Acker pointait d’ailleurs ce défaut parmi les points de travail pour Paris 2024. "Elle aura trois ans de plus et, surtout, une première expérience olympique derrière elle. Dans le top 10, seules trois sportives n’avaient jamais participé aux JO. Emma était la meilleure de cette catégorie. Elle a montré lors de la medal race que les qualités étaient là. Il faut maintenant travailler et prendre confiance."

Le programme de Plasschaert est simple : du repos et une petite fête pour célébrer la victoire de son compagnon, l’Australien Matt Wearn, côté masculin. "De quoi compenser le fait que je n’ai pas de médaille", sourit-elle. Son prochain rendez-vous est pour fin novembre avec la Coupe du monde à Oman. "Mais je dois encore décider si j’y participe ou non."

R. V. P