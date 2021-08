Le succès de Nina Derwael illustre bien la nécessité d’investir dans des projets sportifs bien ciblés et ambitieux. Il y a une dizaine d’années, la gymnastique belge ne pesait d’aucun poids sur la scène mondiale où seules les grandes nations se distribuaient les prix. Jusqu’à ce que Sport Vlaanderen ne décide de s’appuyer sur le talent de ses gymnastes, ainsi que sur le bagage technique et l’expérience de ses entraîneurs français, et ne finance une nouvelle infrastructure leur permettant de s’exprimer dans les meilleures conditions. En leur adjoignant des experts dans des domaines aussi essentiels que la médecine, la diététique ou la psychologie, les autorités flamandes ont achevé de poser les fondements des succès futurs incarnés par une sportive charismatique et de premier plan en la personne de Nina Derwael. Eh oui, une victoire, cela se construit ! Grâce à une vision claire, une volonté politique, des moyens financiers, du savoir-faire et beaucoup de travail. De nombreuses fédérations, dans notre pays, devraient s’inspirer du travail de structuration réalisé depuis dix ans par le milieu de la gymnastique flamande. Laquelle s’apprête à récolter pendant quelques années encore les fruits de sa politique.