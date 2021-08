Vanasch : "J’ai montré à mes coéquipiers qu’ils peuvent compter sur moi"

Spécialiste Tennis et Hockey

Les arrêts de The Wall et les pc d’Hendrickx ont sorti les Lions du piège espagnol.

Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

belgique : Vanasch, De Sloover, Luypaert, Van Doren, Boccard ; Denayer, Kina, Wegnez ; van Aubel, Dockier, Boon ; puis Dohmen, Charlier, De Kerpel, Hendrickx et Gougnard.

espagne : Cortes, Alonso, Romeu, Salles, Delàs, Gonzalez, Alegre, Oliva, Lleonart, Ruiz, Quemada, puis Sanchez, Iglesias, Piera, Basterra et Bolto.

Arbitres : MM. A. Kearns (Aus) et H.Z. Lim (Sgp).

Carte verte : 18e Bolto.

Carte jaune : 45e Kina.

Les buts : 26e De Sloover c.s.c. (0-1), 38e Hendrickx sur pc (1-1), 41e Boon sur pc (2-1), 57e Hendrickx sur pc (3-1).

Ce quart de finale avait tout du match de la peur, vu que les Espagnols avaient le luxe de jouer le rôle de l’outsider qui n’avait rien à perdre. Ils ont tenu ce rôle au point de faire douter les Red Lions durant 35 minutes.

La première mi-temps a failli virer au cauchemar lorsque la vidéo validait le but de De Sloover contre son camp. Le sleep espagnol était entré dans le cercle, selon les arbitres. Le débat est ouvert.

Les Reds peinaient à dérouler leur jeu en combinaison et en possession. Menés à la pause, leurs mines étaient graves.

Deux hommes ont alors surgi pour rétablir la sérénité lors du 3e quart-temps. Un moment toujours magique pour les Reds à Tokyo. Alexander Hendrickx a envoyé trois fusées sur pc, dont deux ont fait mouche directement, alors qu’une est passée par un rebond de Dockier puis de Boon.

"Je bosse pour marquer des pc", expliquait Alexander Hendrickx. "Je suis surtout content de pouvoir aider l’équipe avec cet atout. Ma blessure ? Ça va."

Un mur infranchissable

L’autre héros du jour a démontré qu’il répondait toujours présent quand l’équipe avait besoin de lui. Vincent Vanasch a multiplié les arrêts, au point d’insuffler confiance à tout le groupe. "Le match a été compliqué", explique le keeper qui célébrait sa 250e cape. "Nous savions que la grinta espagnole sur un match serait difficile à canaliser. En première mi-temps, nous n’étions pas assez sharp. La balle tournait moins bien que d’habitude. Sur le goal, il faudrait revoir les images. J’ai réalisé quelques arrêts. Je montre surtout à l’équipe qu’elle peut compter sur moi. C’est ma force. C’est loin d’être facile. Mais tout le monde veut tout donner à cette équipe."

The Wall estime que l’égalisation d’Hendrickx à la 38e minute a fait basculer la rencontre. "Un but sur pc et c’est reparti."

La machine s’est alors remise en route. Les Belges, rassurés par le speech de Shane McLeod à la pause, ont cherché à contrôler cette balle. Ils ont commis moins de déchets dans les basic skills. Ils ont aussi proposé plus de solutions au porteur de la balle.

Retrouver ses fondamentaux

"En phase de poule, tu peux jouer avec plus de liberté et de calme", analysait Shane McLeod. "Là, tu sais que si tu perds, tu peux rentrer à la maison. Parfois, les joueurs ont eu du stress, peut-être de la peur, mais ils ont été capables de jouer à leur niveau. Un quart de finale n’est pas toujours beau à regarder. Nous avons gagné. C’est tout ce qui compte."

Ce qui compte aussi, c’est le caractère affiché. Le capitaine Félix Denayer a exhorté ses coéquipiers à retrouver leurs fondamentaux. "Nous avons passé un bon test pour montrer notre caractère. Nous avons dû être patients, ce qui n’est pas facile."

Ce quart de finale était également l’occasion de tester les blessés qui ont tous répondu présent. Victor Wegnez, Nico De Kerpel, Alexander Hendrickx et Simon Gougnard n’ont montré aucun signe de faiblesse. Ils ont joué jusqu’au bout.

"J’ai les ischios en compote", confiait Victor Wegnez qui est prêt à repartir au combat. "Nous avons souffert en quart. À Rio, aussi, le quart de finale contre l’Inde n’avait pas été beau. Physiquement, nous sommes forts. Le pc d’Alex est rentré. Vinchou a sorti les arrêts nécessaires. L’objectif des demi-finales est atteint."

Lundi, les guerriers se reposeront avant leur match de mardi prévu à 3 h 30 (heure belge) face à l’Inde.