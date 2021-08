200 m (F) et 400 m (H)

Montagnes russes pour Vervaet, Sacoor se loupe, Kevin forfait

Le lundi a souri à Imke Vervaet. Pour sa troisième course des Jeux après les deux du relais mixte, elle s’est hissée en demi-finales du 200 m après avoir signé un nouveau record personnel en 23.05. Quelques heures plus tard, la Gantoise s’est montrée moins en jambes avec une 7e place en 23.31. Au total, elle se classe 22e, une très belle performance. "C’est sympa d’avoir couru une demi-finale olympique", réagit celle qui avait nourri l’espoir de descendre sous les 23 secondes. Mon virage était moins bon que le matin. Peut-être était-ce dû à la fatigue." Elle n’a pas encore le temps de savourer, puisqu’elle sera en lice avec les Cheetahs dans deux jours. Jonathan Sacoor l’a reconnu sans peine : il est passé complètement à côté de sa demi-finale sur 400 m (8e en 45.88). "J’ai commis des erreurs de débutant. Après 150 mètres, ma course était déjà finie. Dans le virage, je suis resté complètement passif. J’ai fait le contraire de ce qu’il fallait. Je n’ai aucune excuse !" Kevin Borlée a, lui, déclaré forfait en raison d’une pointe à l’ischio : il se préserve pour le relais 4x400 m. D.L. et L.M., à Tokyo