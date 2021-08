Asymptomatique

Ni fièvre, ni courbatures

Testé positif au Covid-19, Frédéric Xhonneux explique ne présenter aucun symptôme du virus. "Comme beaucoup ici, au Japon, je suis enrhumé à cause de l’air conditionné. Mais je me sens parfaitement bien. Je n’ai ni fièvre, ni courbatures. Attention : je ne remets pas en cause le résultat des tests que j’ai passés. Je suis positif. C’est tombé sur moi. Dommage…" G.B.