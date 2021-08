Attaque du tanker Mercer Street

Téhéran met en garde contre "tout aventurisme"

L’Iran a indiqué lundi qu’il "répondra immédiatement et de manière décisive à tout aventurisme" à la suite des menaces à son égard de la part d’Israël et des États-Unis de répliquer à une attaque meurtrière d’un pétrolier en mer d’Oman. Les autorités iraniennes ont démenti dimanche toute implication dans cette attaque menée par des "drones explosifs", selon Washington. Le tanker Mercer Street, affrété par la société du milliardaire israélien Eyal Ofer, a déploré le décès de deux personnes à bord : un Britannique employé par la société de sécurité Ambrey, et un membre d’équipage roumain, selon l’armateur Zodiac Maritime.

Israël, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Roumanie ont pointé du doigt l’Iran. Israël, qui a dit détenir des "preuves" de l’implication de l’Iran, a menacé Téhéran de représailles. Washington a évoqué une "réplique appropriée". À Londres, le Premier ministre Boris Johnson a dénoncé "une attaque inacceptable et scandaleuse contre un navire commercial" dans laquelle "un citoyen britannique est mort".

Ce nouvel épisode de fortes tensions dans la région du golfe Persique survient sur fond de passation de pouvoir à la présidence de la République islamique. L’ultra-conservateur Ebrahim Raïssi succède au modéré Hassan Rohani (lire ci-contre).

V.B.