Avis des brokers

Umicore (+2,5 % à 53,56 euros) a enregistré deux hausses d’objectifs, de 49 vers 53 euros chez Bernstein ("neutre") et de 50 vers 53 euros chez Deutsche Bank ("conserver"). Chez ce dernier courtier, l’analyste pointe les bons résultats semestriels, avec des progressions solides dans l’ensemble des divisions. "Le résultat opérationnel est ainsi ressorti 16 % au-dessus de nos attentes, notamment grâce à la forte rentabilité dégagée dans les catalyseurs." WDP (+0,8 % à 38,56 euros) a vu son objectif de cours remonté de 32 vers 36 euros chez Kepler Cheuvreux, qui a confirmé sa recommandation à "conserver". "À la suite des excellents résultats pour le premier semestre, nous avons relevé nos attentes bénéficiaires." L’analyste s’attend également à une revalorisation du portefeuille durant les prochaines années, mais garde une recommandation neutre en raison d’un potentiel qui semble en grande partie épuisé. GBL (+0,5 % à 98,54 euros) a enregistré deux hausses d’objectifs durant la séance de lundi, vers 113 euros tant chez KBC Securities que chez Degroof Petercam, les deux courtiers alignant leur recommandation à "acheter". Dans l’ensemble, ils soulignent la forte progression de la valeur intrinsèque durant le premier semestre. "Nous avons également assisté à une rotation des positions, avec une place plus importante prise par des sociétés à plus forte croissance comme Voodoo", indique KBC Securities. "Il s’agit d’une étape dans la bonne direction afin de permettre une baisse de la décote", indique pour sa part l’analyste de Degroof Petercam. G.Se.