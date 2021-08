Frameries Il fuit la police sur sa moto et chute au rond-point de Cuesmes

Aux alentours de 17 h, les policiers de la Bac de la zone de police boraine effectuaient leurs patrouilles. À hauteur de la rue de Mons, un individu circulait sur une dirt bike, une moto-cross de petite taille non homologuée. Les policiers ont donc tenté de procéder à son contrôle, mais le conducteur a pris la fuite. Celui-ci a terminé sa course au rond-point de Cuesmes, où il a chuté. Ses jours ne sont pas en danger. Le conducteur, né en 1994, se trouvait sous l’influence de l’alcool, mais aussi de stupéfiants. Plusieurs P.-V. ont été rédigés et son engin a été saisi. M.Da.