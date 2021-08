Football/Conference League Anderlecht et Gand fixés sur leur sort

À condition de passer le 3e tour préliminaire, le RSC Anderlecht et La Gantoise connaissent leur adversaire en barrages de la Conference League, nouvelle compétition européenne de football. Les Bruxellois défieront le vainqueur de Vitesse (P-B) - Dundalk FC (Irl) alors que les Gantois devront se frotter à Rakow Czestochowa (Pol) ou au FC Rubin Kazan (Rus). Tel a été le résultat du tirage au sort effectué lundi au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse. Le RSC Anderlecht fera son entrée en lice jeudi (19 h) à Elbasan, en Albanie, où il défiera le KF Laçi, 4e du défunt championnat albanais. De leur côté, les Buffalos accueilleront jeudi (20 h 30) le FK RFS, vice-champion de Lettonie. Les matchs retour sont prévus jeudi 12 août. Quant à l’Antwerp, il fera son entrée lors des barrages de l’Europa League le 19 août. Le Great Old y défiera le vainqueur du duel entre les Chypriotes de l’Omonia Nicosie et les Estoniens de Flora Tallinn. (Belga)