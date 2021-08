Automobile Immatriculations plombées en juillet

En juillet, 27 596 voitures neuves ont été immatriculées, soit 38 % de moins qu’en juillet 2020 et 38,8 % de moins qu’en juillet 2019, selon les chiffres publiés lundi par le SPF Mobilité&Transports et la Fédération de l’automobile et du cycle (Febiac). Sur les sept premiers mois de l’année, 259 987 immatriculations de voitures particulières ont été enregistrées, ce qui reste 0,4 % de moins que lors des sept premiers mois de 2020, pourtant marqués par la crise du coronavirus. (Belga)