Andenne Bientôt la fin du chantier de sécurisation de la N90

Le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N90 mené entre Andenne et Namur touche à sa fin. La dernière étape des travaux a débuté ce lundi 2 août et concerne la chaussée Moncheur à Andenne. Jusqu’à la fin du mois d’août, la circulation au niveau de la chaussée Moncheur (N90) à Andenne est régulée sur moins d’un kilomètre par des feux de circulation. De nouveaux îlots centraux seront aménagés pendant cette phase. Le chantier devrait être terminé à la fin du mois d’août.

S.M.