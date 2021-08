Art Une réplique grandeur nature de la seule œuvre d’art sur la Lune dévoilée à Anvers

L’œuvre d’art Man in Space a été inaugurée lundi à Anvers, dans le futur hôtel Botanic Sanctuary. Il s’agit d’une réplique grandeur nature de la petite sculpture en aluminium de l’artiste anversois Paul Van Hoeydonck Fallen Astronaut, mondialement connue pour être la première et seule œuvre d’art présente sur la Lune, et ce, depuis le 2 août 1971, il y a tout juste 50 ans. La sculpture originale, Fallen Astronaut, avait été emportée et placée sur la Lune par l’astronaute américain David Scott lors de la mission Apollo 15. (Belga)