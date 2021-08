Uccle Une piétonne renversée par un bus

Lundi en fin de matinée, un grave accident est survenu sur la chaussée de Saint-Job à Uccle. Selon La Capitale, une femme âgée de 55 ans traversait au passage piéton du carrefour entre l’avenue Carsoel et la chaussée de Saint-Job lorsqu’elle a été renversée par un bus de la Stib. La police et les secours sont descendus sur place et la chaussée a été fermée à la circulation. Selon la zone de police Marlow, la piétonne aurait été amputée de la jambe à hauteur du genou mais ses jours n’étaient pas en danger hier soir.