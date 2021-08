Lagos, la deuxième ville la plus peuplée d’Afrique, bientôt inhabitable ? Entre mars et novembre, le Nigeria est submergé par la saison des pluies. Si cela n’a rien d’inhabituel, les experts s’inquiètent. À la mi-juillet, le principal quartier d’affaires de Lagos a été le plus touché par ce que les experts décrivent être "l’une des pires inondations de ces dernières années". Mais ces inondations fréquentes ne sont que le signe avant-coureur d’un problème bien plus important. La ville de plus de 24 millions d’habitants pourrait bien devenir inhabitable d’ici la fin du siècle en raison de l’élévation du niveau de la mer, provoqué par le changement climatique. Ainsi, selon les conclusions d’une étude publiée par le groupe de recherche Climate Central, les villes côtières de faible altitude de certaines régions du monde pourraient être définitivement submergées d’ici 2100. L’étude indique que les zones touchées pourraient s’enfoncer sous la ligne de marée haute si le niveau de la mer continue à augmenter au rythme actuel. "En raison de la pollution des activités humaines qui piège la chaleur, l’élévation du niveau de la mer pourrait, en l’espace de trois décennies, pousser les inondations chroniques plus haut que les terres où vivent actuellement 300 millions de personnes", explique l’étude. La suite de cet article est à consulter sur le site web de LaLibre.be.