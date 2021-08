Assurances Bénéfices en forte hausse pour Axa

L’assureur Axa a fait état lundi d’un bénéfice net de 4 milliards d’euros au premier semestre 2021, en hausse de 180 % sur un an et de 71 % par rapport au premier semestre 2019, avant le début de la crise sanitaire. Le chiffre d’affaires s’élève à 53,87 milliards d’euros, en hausse de 3 % par rapport à 2020 et en baisse de 7 % par rapport à 2019. Le bénéfice opérationnel a doublé par rapport à l’année dernière à 3,64 milliards, et augmenté de 12 % en excluant l’impact lié au Covid-19 en 2020, estimé à 1,5 milliard d’euros. (Belga)