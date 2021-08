Automobile Ferrari pied au plancher !

Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a accéléré au deuxième trimestre, multipliant par deux ses revenus et livraisons, qui ont dépassé le niveaux d’avant la pandémie de coronavirus. La prestigieuse marque au cheval cabré a affiché un bénéfice net de 206 millions d’euros et livré 2 685 bolides dans le monde entre avril et juin, en hausse de 93 % comparé à la même période de 2020. (AFP)