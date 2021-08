Brasserie Le gros chiffre d’AB InBev

Le brasseur belgo-brésilien AB InBev se trouve à la 236e place au classement Fortune Global 500 qui recense les 500 entreprises mondiales les plus importantes en termes de chiffre d’affaires, avec 47 milliards de dollars de ventes en 2020. Les 500 plus grandes entreprises ont réalisé en 2020 un chiffre d’affaires global de 31 700 milliards de dollars (-5 %) et 1 600 milliards de dollars de bénéfices (-20 %). (Belga)