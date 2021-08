Umicore accélère. L’indice Bel 20 suivait la tendance des autres places européennes lundi, avec une hausse de 0,64 % à 4 227,28 points. Quinze de ses éléments terminaient dans le vert, emmenés par Umicore (53,56) avec une plus-value de 2,45 %. Galapagos (51,92) et Solvay (112,75) ne gagnaient plus que 1,39 et 0,22 %. UCB (91,88) avait porté son avance à 0,75 %, Argen-X (261,00) terminant 1,44 % plus haut que vendredi. AB InBev (53,32) concédait 0,15 % tandis que KBC (68,08) et Ageas (44,84) s’appréciaient de 0,27 et 0,63 %. Proximus (17,19) était négative de 0,75 % et Telenet (31,72) positive de 0,32 %, Orange Belgium (20,05) perdant par ailleurs 0,74 % tandis que bpost (9,55) remontait de 0,85 %. Hors indice, Hamon (0,94) rebondissait de 9,1 % et Iep Invest (9,00) de 4 %. Kinepolis (42,50) reculait 3 %. (Belga)