"Cette médaille d’or va tous nous booster"

Ce lundi matin, c’est accompagnée de Maellyse Brassart que Nina Derwael s’est présentée devant la presse au Village olympique pour revenir sur son triomphe. La Bruxelloise de 20 ans est une des confidentes de la Limbourgeoise, qu’elle a appris à mieux connaître lors de son arrivée au centre de haut niveau à Gand en 2016. Les deux jeunes femmes entretiennent une relation de confiance et une belle amitié qui s’est renforcée ces derniers mois. Il n’est donc pas très étonnant que Maellyse ait été choisie pour rester aux côtés de la double championne du monde jusqu’à la fin de son séjour au Japon alors que les autres gymnastes de l’équipe sont déjà rentrées au pays.

"Je suis contente d’avoir pu rester ici avec Nina, je pense que c’était important pour elle aussi, explique Maellyse. Au lendemain de la finale du concours général, elle ne s’était pas entraînée et je voyais qu’elle tournait un peu en rond. On n’était plus qu’à deux dans l’appartement, vu que Charline (Van Snick) était partie, puis les autres filles de l’équipe. C’était bien que je sois là avec elle pour éviter qu’elle ne réfléchisse trop. Elle pouvait évacuer son stress, parler de tout et de rien."

Lors de sa journée de dimanche qui s’est conclue par le titre olympique tant espéré, l’étudiante en droit a surtout veillé à "laisser Nina dans sa bulle". "Je sais comment elle fonctionne : il ne faut pas trop lui parler à certains moments et, à d’autres, elle a davantage besoin d’encouragements. Dimanche, elle s’est bien échauffée, je la sentais en confiance. Elle avait surtout besoin de calme. Avant qu’elle ne monte sur le podium pour préparer la barre, je lui ai juste dit ‘ça va aller’."

Maîtrise et gestion

Auteur d’un bel exercice récompensé par une note de 15,200 points, Nina Derwael a réussi à dominer ses nerfs, ce qui a fait la différence sur ses adversaires. "Elle m’a à nouveau impressionnée par sa grande maîtrise, affirme Maellyse Brassart. C’était une finale extrêmement compliquée et elle a vraiment géré ça d’une manière incroyable. Il y a eu beaucoup d’erreurs, personne n’a signé un exercice parfait et c’est celle qui a fait le moins d’erreurs qui a gagné."

Comme Nina Derwael, Maellyse Brassart continuera au-delà de Tokyo. "Trois ans jusqu’à Paris, ce n’est plus si long. En équipe, je suis convaincue qu’on peut faire mieux. Je pense que la médaille d’or de Nina va tirer le groupe vers le haut : elle nous a montré que c’était possible. Ce n’est plus la petite Belgique qui vient juste participer, on vient maintenant pour accrocher des podiums. Notre groupe est plus soudé que jamais. Le futur ? Je n’ai pas de doutes sur le fait qu’Yves (Kieffer) et Marjorie (Heuls) resteront. Pourquoi partiraient-ils après de tels résultats ?"

L.M., à Tokyo