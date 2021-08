Des propos sexistes du Baron à la parité à Paris

À leur naissance, les Jeux olympiques étaient réservés aux seuls athlètes masculins. Et on ne parle pas, ici, des Jeux de la Grèce antique. Non, non : lors des premiers JO de l’ère moderne, à Athènes en 1896, les femmes n’étaient tout simplement pas conviées. Et le baron Pierre de Coubertin, qui n’a jamais pu cacher son côté misogyne, était le premier à assumer cette décision. "Une olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs", écrivait à l’époque le célèbre père des Jeux. Il faut évidemment remettre ces propos sexistes dans le contexte du moment. Au début du XXe siècle, le principe d’égalité entre hommes et femmes n’était même pas inscrit dans les Constitutions de nombreux grands pays. À sa façon, le sport a d’ailleurs largement contribué à faire tomber les tabous. En 1912, pour leur première participation officielle aux Jeux, les femmes ne représentaient que deux pour cent des athlètes présents à Stockholm. Cette année, à Tokyo, le pourcentage est passé à 48. Et la parité sera actée dans la Charte pour Paris en 2024. L’essor des disciplines mixtes est, au demeurant, l’un des symboles les plus forts de cette évolution. Il reste désormais au Comité international olympique à élire, un jour, une femme à sa présidence pour boucler la boucle et dépoussiérer définitivement les idées reçues. Madame la Baronne est donc la bienvenue…