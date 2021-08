Grèce et Turquie

La lutte contre le feu se poursuit

En Grèce, les pompiers continuaient lundi de lutter contre deux incendies importants sur l’île de Rhodes et dans le nord-ouest du Péloponnèse. À Rhodes, les autorités étaient optimistes, estimant que l’incendie qui s’est déclaré dimanche au centre de l’île était sur le déclin. Sur la péninsule du Péloponnèse, plus de 3 000 hectares de pinèdes et d’oliveraies ont brûlé en Achaïe, près de Patras, selon les estimations de l’Observatoire national d’Athènes. Cette surface pourrait encore augmenter car l’incendie, qui s’est déclenché samedi, n’était pas totalement maîtrisé lundi, ont indiqué les services météo à l’agence grecque ANA. La canicule qui s’est abattue sur la Grèce, "la pire depuis 1987", selon le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, complique le travail des autorités dans cette région où la végétation est asséchée par la chaleur. Les services météorologiques prévoyaient d’ailleurs pour lundi et mardi des températures caniculaires atteignant 45 °C dans certaines régions.

En Turquie, sur les 130 incendies qui se sont déclarés en six jours dans l’ensemble du pays, sept sont toujours actifs, a assuré lundi la Direction des forêts, un organisme public turc. Face à la progression du feu qui menace les villes d’Antalya, de Bodrum et de Marmaris (Sud), des centaines de touristes et d’habitants ont été évacués. Selon les données officielles, près de 95 000 hectares de forêt ont déjà été réduits en cendres cette année. À titre de comparaison, depuis 2008, environ 13 500 hectares de forêt ont brûlé en moyenne chaque année. (AFP)