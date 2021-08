Julia Krajewski entre dans l’Histoire

Cinq jours après le dressage, le concours complet a à son tour délivré ses verdicts et désigné ses médaillés ce lundi à Tokyo. Particularité de ces JO, deux parcours de saut d’obstacles figuraient au programme des derniers concurrents en lice lors de cette ultime journée de compétition. Le premier devait dévoiler le podium par équipe, tandis que le deuxième venait figer le classement individuel.

Installée en tête dès l’issue du dressage, vendredi, la Grande-Bretagne a maintenu le cap lors du cross, dimanche, et a ponctué le travail lundi sous l’impulsion de Tom McEwen (Toledo de Kerser) et malgré les quatre points d’Oliver Townend (Ballaghmor Class) et Laura Collett (London 52). Ce titre olympique est déjà le quatrième remporté en concours complet par la Grande-Bretagne qui égale désormais les États-Unis et l’Australie. Il s’agissait en revanche du premier sacre britannique depuis les JO de Munich en 1972 ! L’Australie et la France, victorieuse à Rio en 2016, complétaient le podium par équipe.

Dans la foulée, les vingt-cinq premiers couples du classement individuel se retrouvaient donc en piste pour un dernier parcours de saut d’obstacles. Celui-ci a confirmé la suprématie de Julia Krajewski (Amande de B’neville) qui y a signé un second sans-faute synonyme de couronnement olympique. A 32 ans, l’Allemande est ainsi devenue la première cavalière sacrée en concours complet lors des JO. Une performance historique donc, mais aussi une belle revanche cinq ans après l’élimination concédée à Rio.

Derrière elle, pas de trace du Britannique Oliver Townend, en tête après le cross mais auteur de deux fautes sur l’hippique, mais bien de Tom McEwen, double sans-faute lundi. Le vétéran australien Andrew Hoy (62 ans) complétait le podium vingt et un ans après sa médaille d’argent obtenue à Sydney.

Ce mardi, place au saut d’obstacles, la troisième discipline équestre olympique mais aussi la plus populaire. La Belgique alignera quatre cavaliers - dont trois pour l’équipe (Niels Bruynseels, Jérôme Guéry et Grégory Wathelet) - avec de réels espoirs de médailles en individuel (mercredi) et en équipe (samedi).

Christian Simonart