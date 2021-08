Krystsina Tsimanouskaïa a eu "peur d’être emprisonnée"

Krystsina Tsimanouskaïa, sélectionnée par la Biélorussie pour concourir le 100 et le 200 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo, devait prendre place sur la ligne de départ ce lundi. Mais rien ne s’est déroulé comme prévu. La sprinteuse de 24 ans n’a pas placé ses spikes dans les starting-blocks : mise sous la protection policière du Japon, elle a demandé l’asile à la Pologne dont elle a obtenu un visa humanitaire.

Tout a commencé par une vidéo (effacée depuis) postée vendredi sur Instagram par l’athlète aux mèches roses, dans laquelle elle critique non pas le régime mais des responsables dela Fédération biélorusse d’athlétisme. La sprinteuse déplore avoir été contrainte de prendre le départ du relais 4×400 mètres. Elle ne s’est jamais entraînée pour cette discipline mais devait remplacer au pied levé des athlètes qui n’avaient pas respecté les règles du contrôle antidopage. "Pourquoi devons-nous payer pour vos erreurs ?", ose-t-elle demander. À ses yeux, c’est un manque de respect qui, de surcroît, hypothèque ses propres performances. Elle ajoutera un peu plus tard, "je n’aurais jamais réagi de manière si sévère si on m’avait prévenue, expliqué toute la situation et demandé si j’étais capable de courir un 400 mètres. Mais on a décidé de tout faire dans mon dos".

Renvoyée des Jeux

Ses propos suscitent une vive émotion au pays. L’athlète est violemment insultée et conspuée par les médias officiels, la machine punitive est lancée. Le Comité olympique biélorusse, présidé par un des fils d’Alexandre Loukachenko, Viktor, annonce que, sur "décision médicale", la sprinteuse a été suspendue de la compétition "en raison de son état émotionnel et psychologique" et va être renvoyée en Biélorussie. Elle a 40 minutes pour boucler ses valises.

Or, des médecins, Krystsina Tsimanouskaïa n’en a pas vu. "Personne ne m’a examinée. […] Je me comporte normalement, je n’ai aucun problème de santé, aucune blessure, aucun problème mental. J’étais prête à courir", témoignera-t-elle dans une interview au média en ligne Tribuna.com depuis l’aéroport. Elle a été écartée par deux membres de la délégation, Iouri Moïseïevitch et Artur Shumak, qui l’ont mise sous intense pression.Leur discussion a été enregistrée, diffusée via le chaîne Telegram anonyme "Nick and Mike" et traduite en anglais par le site Meduza.

"On m’a dit qu’il fallait que je parte pour que tout le monde soit tranquille et poursuive la compétition." Même si elle n’a "rien fait de mal", Krystsina Tsimanouskaïa a peur, "peur d’être emprisonnée en Biélorussie". "Je n’ai pas peur d’être expulsée de l’équipe nationale. Je m’inquiète pour ma sécurité. Et je pense qu’en ce moment en Biélorussie, c’est dangereux pour moi." D’autant que, "comme Moïseïevitch me l’a dit, cette question n’est plus du ressort de la fédération [d’athlétisme], ni du ministère des Sports, mais d’un niveau supérieur".

Des athlètes en prison

Les athlètes biélorusses savent bien que, s’ils contestent le régime dont ils dépendent souvent, ils mettent en péril non seulement leur carrière mais aussi leur liberté. Certains sportifs de premier plan, qui se sont joints aux manifestations, ont perdu leur emploi, ont été écartés des sélections nationales ou, comme la basketteuse Alena Lewtchanka et le décathlonien Andreï Krauchanka, sont passés par la case prison.

Le champion du monde de kick-boxing et boxe thaïlandaise Alexeï Kudzin en paie actuellement le prix. Il avait pris part aux manifestations pacifiques qui avaient rassemblé des dizaines de milliers de personnes dans la foulée de l’élection frauduleuse d’Alexandre Loukachenko en août 2020. Lorsque les forces de l’ordre ont réprimé les manifestants, à Molodechno, il s’est défendu. Il a été arrêté, battu et contraint d’enregistrer une vidéo de repentance. Il a ensuite fui le pays pour la Russie, où il a été arrêté le 21 janvier et a déposé une demande d’asile. Mais, bien que la Cour européenne des droits de l’homme ait interdit l’extradition du boxeur le 21 juillet dernier, Moscou l’a mis à bord d’un vol pour Minsk avec un centre de détention pour destination finale. Il est passible de cinq ans de prison.

Dimanche à Tokyo, Krystsina Tsimanouskaïa, elle, enregistre une vidéo dans laquelle elle "demande au Comité international olympique de [l]’aider" : "j’ai subi des pressions et on essaie de me faire partir du pays sans mon accord". La Fondation biélorusse de solidarité sportive, qui soutient les athlètes persécutés, en appelle pour sa part à la police japonaise, afin d’empêcher que la sprinteuse, emmenée à l’aéroport dimanche soir, n’embarque dans un avion vers la Turquie. Au poste de police à l’aéroport international Haneda, où elle est prise en charge, elle se sent enfin "en sécurité".

Très vite, il est apparu que l’athlète allait demander l’asile à un pays européen. Elle a annoncé lundi qu’elle s’envolerait pour la Pologne, qui lui a accordé un visa humanitaire, tandis que son mari, resté au pays pendant les Jeux, a pour sa part réussi à passer la frontière ukrainienne. Peu avant les JO, Alexandre Loukachenko avait menacé les membres de la délégation nationale : "Sans résultat, mieux vaut ne pas revenir en Biélorussie." Krystsina Tsimanouskaïa n’est pas près d’y rentrer.Sabine Verhest