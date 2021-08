La C1 se cache derrière deux montagnes

Ligue des champions - Préliminaires Deux mois et demi après avoir échoué d’un rien pour rattraper Bruges en playoffs, voilà Genk face à un grand défi. Un double défi même, puisque le vice-champion devra éliminer deux gros bras européens pour atteindre la phase finale de la Ligue des champions.

Le Shakhtar Donetsk, d’abord, dans un troisième tour préliminaire déjà très compliqué. Puis, en cas de réussite, le vainqueur du duel entre Monaco et le Sparta Prague. Un seul vice-champion belge est parvenu à passer ces deux étapes avant les groupes de C1, ces dix dernières années : Bruges, en 2019.

Si le Shakhtar n’est pas à proprement parler un géant d’Europe, c’est bien un poids lourd. Avec un budget qui oscille entre 120 et 150 millions d’euros, soit trois à quatre fois celui de Genk, il ne voit pas la participation à la Ligue des champions comme un bonus, mais comme un "must".

Mission impossible ?

Pour Bongonda, Ito, Heynen & Cie, qui avaient disputé la C1 sous Mazzu en 2019, c’est donc une "mission impossible" qui se profile. Sans même parler de Monaco (ou du Sparta). Mais dans le Limbourg on positive. "On a un noyau encore meilleur que celui de la saison passée", soulignait Peter Croonen dans le Belang van Limburg, lundi. Uronen est le seul joueur d’importance à être parti cet été (Brest), alors qu’en sens inverse les nouveaux venus Mike Trésor (Willem II) et Mujaid Sadick (La Corogne) ont déjà montré de belles choses. "Le Shakhtar est très bon, mais je suis convaincu qu’on peut le faire", clame van den Brom.

Avec quel Onuachu ?

Pour maximiser leurs chances, les Genkois devront régler le cas Onuachu. Déçu de ne pas voir de transfert arriver, le meilleur buteur 2020-21 est dans le dur. "Paul n’est pas bien dans sa tête, il n’était pas prêt", n’a pas caché "VDB" vendredi, après ne pas l’avoir repris pour affronter Ostende. Il est bien dans la sélection, ici. Mais dans quel état d’esprit ?

Au-delà du prestige, la participation aux poules de la Ligue des champions est un bonheur financier. Rien que la prime de départ versée par l’UEFA est de 15,64 millions d’euros, alors que la victoire y est valorisée à 2,8 millions. Prime du coefficient, droits télé et billetterie compris, les rentrées sont de l’ordre de 25 millions d’euros. Une élimination en barrages ramènerait tout de même un beau chèque de 5 millions d’euros.

Au niveau sportif, si le Racing échoue à ce tour-ci ou au suivant, il sera de toute façon reversé dans la nouvelle Conference League… où la prime de départ est de 2,94 millions d’euros et le succès de 500 000 euros. Oui, la mission est impossible mais peut rapporter gros.

Stéphane Lecaillon