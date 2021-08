La Journée

La Fédération des CPAS veut des subventions pour aider les personnes sinistrées

La Fédération des CPAS estime que le logement est la priorité absolue dans les entités sinistrées par les inondations. Dans certaines d’entre elles, le CPAS "est littéralement anéanti. Il faut libérer des subventions spécifiques à l’infrastructure là où le CPAS n’a plus de bâtiment", exhorte la fédération. Dans une note technique de synthèse rendue publique dimanche soir et reprenant les demandes, pistes ou réflexions émanant du terrain, la fédération note que trois éléments d’urgence émergent : le logement, le renforcement en travailleurs sociaux et l’accompagnement psycho-social. Le logement reste "le problème le plus aigu, particulièrement au détriment des plus précaires", relèvent les CPAS. Parmi les recommandations, la fédération suggère des dérogations à l’accès de logement de transit. La préférence va à des formules d’habitat léger pour le logement à court terme, mais aussi à des séjours des personnes déplacées en maison de repos. La note de la fédération des CPAS a été envoyée à la task force Urgences sociales du gouvernement de Wallonie.

La ministre de l’Intérieur veut intensifier la lutte contre le matériel pyrotechnique aux alentours des stades de football

La loi football sera prochainement renforcée en intégrant une approche plus ferme et plus large de l’utilisation de moyens pyrotechniques comme les feux de Bengale, les fumigènes et les pétards. C’est ce qu’a annoncé lundi la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V), aux côtés de représentants de la Pro League, de l’Union belge de football et des chauffeurs de bus des équipes de football de Division 1. Le gouvernement fédéral a adopté dans ce sens un avant-projet de loi visant à modifier la loi football. Celui-ci prévoit tout d’abord des sanctions minimales plus élevées : une amende administrative de 1 000 euros et une interdiction de stade de deux ans pour la manipulation de feux de Bengale, ainsi qu’une amende administrative de 500 euros et une interdiction de stade d’un an pour l’utilisation d’autres types de matériaux pyrotechniques.

Le PTB demande à l’UE de rendre publics les contrats avec les groupes pharmaceutiques

Le PTB a dénoncé lundi la hausse des prix des vaccins imposée par Pfizer et Moderna, la qualifiant de "hold-up sur la sécurité sociale, avec la complicité de l’Union européenne". Pour Marc Botenga, député européen de la formation d’extrême gauche, l’annonce de cette hausse par le Financial Times est "une preuve de plus que ces grandes entreprises pharmaceutiques ne sont pas là pour arrêter la pandémie et ne cherchent qu’à faire du profit".

Par voie de communiqué, le parti de gauche exige que la Commission européenne et le gouvernement belge garantissent une transparence totale concernant les prix des vaccins et que les brevets sur le vaccin soient levés. Il demande également à la Commission européenne de rendre tous les contrats entièrement publics.

Xavier Baert devient le nouveau directeur de la communication du Palais royal

Francis Sobry a mis un terme, dimanche 1er août, à sa fonction de directeur du service médias et communication du Palais royal, une fonction qu’il assurait depuis 2017. Dès cet été, il sera à nouveau actif en tant que diplomate à l’étranger. Xavier Baert, également diplomate, lui succède. Ce dernier était jusqu’à il y a peu conseiller diplomatique du vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Auparavant, Xavier Baert a été en poste à Genève, Abuja et Buenos Aires.