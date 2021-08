La neuvième voiture solaire belge de l’Agoria Solar Team

L’Agoria Solar Team, équipe d’étudiants en ingénierie soutenus par des entreprises, a dévoilé lundi sa nouvelle création, la 9e voiture solaire développée sous cette bannière. La présentation a eu lieu au Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren. Particularité de la "BluePoint Atlas", conçue et construite en 2020-2021 : elle n’a que trois roues (deux à l’avant, une à l’arrière) et un design futuriste au nez pointu, pour une meilleure aérodynamie. Pour la première fois, l’équipe a également conçu et construit son propre moteur électrique, baptisé Suzanne.

Initialement, le véhicule 2021 devait être prêt à participer au World Solar Challenge organisé tous les deux ans en Australie, où l’équipe belge devait défendre son titre de 2019. "BluePoint", prédécesseur de "BluePoint Atlas", s’était alors imposé dans la catégorie Challenger, devant le véhicule de l’université Tokai au Japon.

Mais la course de Darwin à Adelaïde, à travers l’Outback australien, n’aura pas lieu cette année, coronavirus oblige. Un autre défi a alors été choisi : le Solar Challenge Morocco en octobre prochain, "une toute nouvelle course réservée aux voitures solaires qui traversera le Sahara marocain". "Des équipes d’étudiants provenant d’universités du monde entier s’affronteront sur un parcours de 2 500 kilomètres au pied des montagnes de l’Atlas. C’est également de cette chaîne de montagnes que la nouvelle voiture solaire, la BluePoint Atlas, tire son nom", a communiqué l’équipe lundi.

C’est une jeune fille qui est chargée de conduire l’engin : Birgitt Peeters, 24 ans. Un des défis de la course sera de gérer la chaleur dans le petit habitacle. "Avec la fenêtre du cockpit, il peut faire jusqu’à 10 degrés de plus qu’à l’extérieur", précise-t-elle. "Heureusement, nous sommes coachés et préparés par de vrais pilotes de course, qui ont déjà dû rouler dans la fournaise."

La course commencera le 25 octobre et durera cinq jours (cinq étapes), avec départ et arrivée à Agadir, mais l’équipe se rendra sur place dès début octobre. L’équipe de base est composée de 20 jeunes issus de la KULeuven. (Belga)