Les experts n’hésitent pas à mettre en garde contre la plus grave crise du logement depuis la Grande Dépression, quand le chômage avait mis des millions d’Américains à la rue dans les années 1930. Cette fois, ce sont, en effet, quelque 15 millions d’Américains qui sont susceptibles d’être privés de leur appartement ou de leur maison, dont plus de 3 millions dans les deux mois à venir, faute de pouvoir payer leur loyer depuis que l’épidémie de Covid-19 a amputé ou supprimé leurs revenus.

Les ménages en défaut de paiement étaient protégés jusqu’au 31 juillet par un moratoire sur les expulsions imposé en septembre dernier. Il avait été prorogé à plusieurs reprises et d’aucuns espéraient qu’il le serait à nouveau, mais l’Administration présidentielle en a écarté l’idée parce que la Cour suprême des États-Unis avait fait savoir, en juin, qu’elle invaliderait toute nouvelle prolongation si elle n’était pas approuvée au préalable par une décision du Congrès. Or les députés ne sont pas parvenus à se mettre d’accord avant les vacances parlementaires. Ils se sont séparés vendredi en laissant la nation au bord d’un gouffre social.

Joe Biden critiqué par l’aile gauche de son parti

Si les membres de la Chambre des représentants reçoivent une volée de bois vert pour n’avoir pas pu répondre à l’urgence, c’est surtout Joe Biden qui subit le feu des critiques pour avoir tardé à agir et saisi le Congrès dans un délai manifestement trop court. Sans doute le Président a-t-il pensé pouvoir passer en force, mais son inconséquence est dénoncée par l’aile gauche du Parti démocrate, et notamment par les élus de New York Alexandria Ocasio-Cortez et Jamaal Bowman.

"Nous les parlementaires, nous sommes prompts à défendre Wall Street, à défendre les grandes entreprises, à prendre des décisions qui permettent à Jeff Bezos et Richard Branson d’aller dans l’espace", a déploré Bowman en relevant que, inhumaine déjà en temps normal, l’expulsion des gens de leur domicile l’était plus encore à l’heure où le pays fait face à une épidémie meurtrière.

Les autorités sanitaires craignent que les expulsions, qui frapperont particulièrement les populations défavorisées, ne favorisent la propagation du coronavirus en réduisant les barrières de protection. L’inquiétude est d’autant plus forte que les États-Unis sont confrontés à un ralentissement de la vaccination et à la menace du variant Delta.

Une aide interminablement bloquée

L’ironie, c’est que tout était en place pour éviter pareil scénario catastrophe. Dans les plans qui ont été avalisés pour atténuer les effets de l’épidémie, 46 milliards de dollars étaient destinés à empêcher les expulsions - contrairement aux usages en Europe, où les locataires bénéficient de procédures en justice généralement longues, les propriétaires américains peuvent très rapidement obtenir l’expulsion des mauvais payeurs, manu militari si nécessaire. De ces 46 milliards, 25 ont été alloués déjà par le Congrès, mais seulement 3 milliards de dollars ont effectivement été versés par les États aux bénéficiaires. Des États comme New York n’ont, par exemple, effectué quasiment aucun paiement.

Entre bureaucratie et incurie, les victimes de l’épidémie, privées d’emploi ou de ressources suffisantes, sont donc livrées à elles-mêmes. À New York comme dans le New Jersey, le Maryland, l’Illinois, la Californie et le district de Columbia (Washington), le moratoire restera en vigueur jusqu’à la fin de l’année. Ailleurs, les expulsions pouvaient commencer dès lundi. Au risque de voir des familles dresser des abris de fortune sur les places ou dans les parcs urbains, un spectacle affligeant qui était devenu fréquent lors de la crise financière de 2008. Avec la circonstance aggravante, cette fois, que les refuges de l’assistance publique sont souvent occupés déjà par les malades du Covid-19.Philippe Paquet