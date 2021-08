La Sibérie rongée par les incendies

En Sibérie et en Carélie, des centaines de milliers d’hectares ont déjà brûlé depuis la fin de l’hiver. Et le cycle s’aggrave. Une catastrophe pour les habitants de ces régions, qui luttent avec les moyens du bord.

Reportage Paul Gogo Correspondant à Moscou

De mémoire de villageois, personne n’avait jamais vu de tels incendies autour du lac Siamozero, en République de Carélie, à un millier de kilomètres au nord de Moscou.

Tout a commencé début juillet, lorsque les habitants de la région ont fait un constat : "Cette météo, ce n’est pas la nôtre, on n’a eu aucune précipitation depuis des semaines. Normalement, il fait frais et humide, nous sommes le Nord ! lance Vita Tchiornaya, la trentaine. Cette année, la mousse des forêts est sèche, il aura certainement suffi d’un coup de tonnerre pour que le feu parte", estime-t-elle.

Plus de 11 000 hectares ont brûlé depuis le début du mois dans la région. Cette sportive professionnelle en chiens de traîneau vit dans les bois du village de Koudama avec une centaine de chiens. Lorsqu’un des quarante incendies de la région s’est approché à un kilomètre de chez elle, elle n’a pas hésité à mobiliser tout le village. "C’était la panique, d’autant plus que les pompiers n’avaient qu’un camion à disposition au début. Les entreprises forestières ont envoyé des hommes foncer dans les bois avec leurs bulldozers pour créer une tranchée antifeu. Et nous, bénévoles, avons tenu le front pendant trois jours", se remémore la jeune femme.

Dérèglements climatiques

Pour la Carélie, cet été d’incendies massifs est une première. Mais 3 000 km plus à l’est, en Yakoutie, des centaines de milliers de Russes ont appris à vivre, au cours des années, enveloppés de smog, les fumées toxiques issues des feux. Dans cette région, les incendies reprennent dès la fin de l’hiver et montent toujours plus vers le Grand Nord. Ils sont immenses et incontrôlables : plus de 900 000 hectares ont brûlé durant le seul mois de juillet. L’ONG Greenpeace s’attend à ce que les incendies dépassent les 4 millions d’hectares avant l’hiver, soit plus que les 3,9 millions d’hectares de l’an dernier - l’équivalent d’1,25 fois la surface de la Belgique.

Engagés dans une lutte pour protéger les zones habitées, sous-équipés, les secouristes n’auront d’autres choix que d’attendre les précipitations hivernales pour espérer un retour à la normale.

Le cercle infernal ne fait que s’accélérer : ces incendies annuels contribuent au réchauffement de cette zone déjà victime de changements climatiques plus puissants qu’ailleurs. Et cette météo, plus sèche chaque année, contribue à la naissance d’incendies naturels déclenchés par des orages dans des zones inhabitées.

"Nous voyons des changements climatiques évidents : augmentation des températures estivales, longues périodes de sécheresse, redistribution des précipitations. Nous utilisons des satellites depuis 25 ans pour les observer, en y ajoutant le réchauffement climatique, nos prévisions nous assurent qu’il faudra se préparer à une situation dans laquelle le nombre d’incendies ne fera que grandir", estime Evgueny Ponomarev, de l’institut des forêts Sukachev. Résultat de cette situation, de nouvelles régions froides découvrent les incendies, comme la Carélie…

Vera, grand-mère de Koudama, s’est engagée auprès des bénévoles du village. Dans un petit camp créé par plusieurs bénévoles, elle s’est attribué le rôle de cuisinière en cheffe. Elle sert plusieurs centaines de repas par jour avec son fourneau militaire. Les soldats qui campent cinquante mètres plus loin envoient systématiquement un homme pour peler les pommes de terre. "La situation est étrange, mais je suis certaine que nous parviendrons à éviter de nouveaux incendies", se rassure-t-elle. Toute la journée, soldats, pompiers, gardes forestiers et parachutistes-pompiers, une spécialité russe, viennent déguster ses plats.

Prier pour qu’il pleuve

Voilà dix jours que l’incendie local est sous contrôle des secouristes. Mais le stress est omniprésent en attendant un retour des précipitations. "Les experts des incendies nous ont dit qu’il faudrait trois jours de pluie intense pour tout éteindre…", explique Vita.

Dans le bois, les soldats ont un camion prêt à décoller au moindre signalement. "Dès qu’une région est mise en état d’urgence, l’armée est envoyée, explique un jeune militaire. Quand une reprise du feu est signalée, nous allons l’éteindre et nous assurer que toute la zone est sous contrôle."

L’un des hommes s’est retrouvé nez à nez avec un ours, les animaux sont eux aussi déboussolés par ces changements violents.

Evgueny, un autre bénévole, vient de récupérer un sac à dos à réparer d’un habitant isolé. Le sac peut contenir 20 litres d’eau, il se prolonge sur une petite lance, de quoi intervenir seul sur une reprise de feu. "Dans ce regroupement d’habitations éloigné, les quelques habitants se voyaient déjà évacuer par le lac, le feu a même brûlé une partie du cimetière", explique le bénévole.

Contrairement à la Yakoutie, la Carélie bénéficie d’un avantage certain : la région est truffée de plans d’eau. "Mais c’est aussi un risque important, le feu peut couver tout l’hiver dans la tourbe. Si nous ne parvenons pas à éteindre ces feux particuliers, ils peuvent réapparaître d’eux-mêmes au printemps", craint Evgueny.

Plus loin, d’autres bénévoles dégagent les chemins forestiers. Les arbres ne brûlent qu’à leur base, ils s’effondrent comme des dominos avec le vent et empêchent, ainsi, la circulation des véhicules de secours. "Si ce n’est pas nous, habitants de Carélie, qui venons sauver nos forêts, qui le fera ?" lance Ivan, tronçonneuse en main. Sa femme, Anna, tente d’éteindre une racine en feu avec des arrosoirs. Une cinquantaine de litres déversés plus tard et l’eau ne fait que bouillir au sol. "C’est un cauchemar, seule la pluie pourra arrêter tout ça", soupire-t-elle.