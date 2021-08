L’aile C de la prison rénovée

La troisième aile (aile C) de la prison de Namur a subi d’importants travaux ces derniers mois. Depuis la fin juin 2021, elle est entièrement rénovée et héberge à nouveau des détenus. "Il s’agit d’une rénovation en profondeur", indique la Régie des bâtiments. "Les dimensions de toutes les baies de portes et de fenêtres des cellules ont été élargies. Elles sont aussi dotées de nouvelles menuiseries intérieures et extérieures. Les murs et les plafonds ont été refaits et recouverts d’une peinture époxy permettant de limiter les dégâts de vandalisme et de faciliter le nettoyage. Le sol a été recarrelé et le mobilier des cellules renouvelé par du mobilier fixe et métallique. Enfin, toutes les installations techniques ont été totalement refaites (chauffage, électricité, sanitaires, ventilation) alors que les nouvelles installations de communication et de sécurité ont été étendues à cette aile."

Des infrastructures plus humaines

Cette rénovation de la troisième aile s’inscrit dans le cadre d’une rénovation plus globale de l’établissement pénitentiaire qui est organisée en plusieurs phases. Entre mai 2017 et mai 2019, la première phase concernait la rénovation des ailes B et D, ainsi que de certains préaux, cours et locaux techniques. Entre 2019 et 2020, la Régie des bâtiments s’est également chargée du nettoyage des façades de la cour d’entrée et des façades extérieures du bâtiment d’entrée. Depuis mai 2020, ce sont les ailes A et C ainsi que l’aile psychiatrique et le centre panoptique qui sont concernés. "La rénovation de l’aile C s’est achevée en juin 2021. La rénovation de la troisième aile de la prison de Namur avait pour but d’améliorer les infrastructures en les rendant plus spécifiques et plus humaines", commente Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la simplification administrative, de la protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments.

Les travaux dans l’aile psychiatrique ont débuté début mai et devraient s’achever en décembre 2021. Les travaux dans l’aile A et le centre panoptique débuteront, quant à eux, début août 2021. Le coût total de ces rénovations avoisine les 17 000 000 d’euros.S.M.