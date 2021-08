Le Groenland suffoque

Selon le Polar Portal, l’outil danois chargé de surveiller le climat et l’état de la masse des glaciers au Groenland, les quelques jours qui viennent de s’écouler ont vu la calotte arctique perdre quotidiennement plus de huit milliards de tonnes de glace. Dans le Nord-Est, la température a allègrement franchi le cap des 23 degrés, un record. Cette fonte s’est produite "sur une région assez étendue et surtout au nord", situe Frank Pattyn, directeur du Laboratoire de glaciologie de l’ULB, qui s’interroge sur "l’extension de cette fonte" - auparavant observée plus au sud, notamment en 2019 - "vers le nord".

Tendance claire à la fonte

Malgré l’ampleur et l’intensité du phénomène, il est toutefois nécessaire de patienter avant de tirer toute conclusion hâtive. "En soi, un événement de fonte extrême comme cela n’est pas catastrophique . Il faut toujours le regarder sur le bilan d’une année, tempère le Pr Pattyn. Le bilan total c’est la différence entre ce qu’on gagne et ce qu’on perd. Cette année, on a quand même ‘gagné’ plus de masse au printemps : il y a eu plus de neige tombée au Groenland, que dans une année normale. Évidemment, il faut voir quel impact cela aura à longue échelle. C’est-à-dire plusieurs décennies."

Pour autant, la tendance à la fonte au Groenland est claire - et connue : "On voit clairement que le bilan normal depuis les 30 dernières années est négatif, souligne M. Pattyn. La région perd plus qu’elle ne gagne, et cela s’accélère. Évidemment, ce phénomène de fonte extrême ne va pas arranger les choses." Et pour cause, cette fonte "change aussi la composition de la glace ; si la glace fond, cette eau de fonte va geler et créer des couches imperméables qui facilitent par la suite un écoulement à la surface plus direct vers l’océan. Dans le nord du Groenland, qui est une région qui a peu connu ces événements de fonte massive, cela pourrait accélérer, dans le futur, des pertes plus importantes", prévient le scientifique. Actuellement, le Groenland contribue à l’élévation moyenne du niveau marin d’environ un millimètre par an. Soit un tiers de l’élévation annuelle globale des océans.

Clément Boileau