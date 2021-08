Le pouvoir de l’amour version Red Lions

Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

Les Red Lions, qui affrontaient l’Inde en demi-finale la nuit dernière, ne sont pas des bisounours qui vivent dans un monde de félicité. Certains ont des ego bien affirmés lorsqu’ils jouent en club. D’autres ont la mauvaise habitude de discuter les décisions des arbitres. Pourtant, quand ils enfilent le maillot des Red Lions, ils se transforment en athlètes totalement soumis au bien-être de l’équipe. Les individus mettent leur don au service du projet collectif, quitte à se sacrifier ou à s’effacer. Thomas Briels avait eu une réaction de gentleman en apprenant son statut de réserviste à Tokyo. Les jeunes se fondent vite dans ce moule.

Telle est la plus grande réussite de Shane McLeod. Quand il est arrivé en octobre 2015, les Belges proposaient un bon niveau de jeu malgré un Euro 2015 à Londres raté (5e). Mais, il leur manquait un lien indicible qui les connecterait tous entre eux : l’amour. Aux Jeux olympiques de Rio, il a glissé dans ses speechs le fameux share love.

Tom Boon se lance dans une définition du concept. "Le share love, c’est l’équipe qui veut tout faire ensemble. Nous voulons partager nos émotions et notre amour." Il préfère prendre un exemple pour étayer ses propos. "Nous avons vécu le plus beau moment de la phase de poule contre l’Afrique du Sud et plus précisément avant la rencontre. Nous étions tous touchés lorsque Shane a annoncé la sélection de Gus. Réserviste irréprochable, il s’était toujours battu pour être au niveau. Il méritait de jouer. L’entraîneur lui a offert ses premières minutes olympiques."

Augustin Meurmans a joué deux bons matchs à Tokyo car il a senti cet amour. "Quand tu reçois autant d’amour de ces gars, tu es prêt à tout donner sur le terrain. Nous avons nos habitudes avant le match qui renforcent les liens. Moi, j’ai des frissons dans les vestiaires lorsque nous mettons notre musique d’équipe The Boy in the Picture. J’ai eu des étoiles plein les yeux après mon premier match olympique. Le coach m’a fait un beau cadeau. L’équipe aussi."

Le share love, c’est aussi se réjouir d’un bel assist, d’un beau but ou d’un beau geste défensif ou encore une belle récupération. Ils n’ont pas attendu l’Euro de football pour être convaincu des belles retombées de cet état d’esprit. "Lors des championnats d’Europe de football, l’Italie n’était pas la meilleure équipe lors de son premier match contre la Turquie. Ils ont gagné la finale car les joueurs formaient une équipe soudée qui a grandi dans le tournoi."

Le share love, c’est aussi le bonheur de tout un groupe en apprenant que l’un des leurs sera le porte-drapeau. "La joie a été immédiate et collective. À travers Flex, c’est l’équipe qui portait le drapeau", poursuit Tom Boon.

Le bien-être mental, une priorité absolue

Les caméras captent tous ces gestes sur le terrain, mais la plupart du temps le groupe vit dans l’ombre des médias. Le bien-être mental de chaque Red est une priorité absolue pour le staff qui a mis le cadre de ce love. Les joueurs ont pris la balle au bond.

En dehors du terrain, aucun n’est mis à l’écart. La donne est d’autant plus capitale qu’aucun joueur n’a pu voir sa famille dans les tribunes vu le huis clos imposé. "Nous vivons si bien en équipe qu’il n’y a rien qui nous manque. J’aime ma famille restée en Belgique. C’est peut-être horrible ce que je vais dire, mais nous nous sommes habitués à l’absence de notre famille à cause du Covid. Nos familles nous manquent. Je vis une grande aventure avec les Lions. Nous avons été obligés de vivre ainsi."

Depuis ses premiers coups de stick, il a toujours été suivi par sa famille qui pouvait autant le voir jouer à l’Old Club qu’en finale aux Jeux de Rio. "S’ils avaient pu venir à Tokyo, ils seraient venus."

Tom Boon et les Reds ont trouvé refuge dans leur deuxième famille. Les 19 Reds et le staff ne comptent plus les fous rires sur une journée. "Il y en a toujours un qui fait une blague ou lâche une vanne. Nous avons aussi des partages plus sérieux et privés. Ce groupe est très facile à vivre. Je suis convaincu que nous n’avons que très peu de secrets pour les autres. Nos liens d’amitié sont très puissants."

La longueur du tournoi et l’éloignement des proches paraissent plus faciles à supporter avec de véritables amis qui sont prêts à aller au combat ensemble. "Le temps passe vite, reprend "Sna". Lors de la Coupe du monde en Inde, nous avions 7 ou 8 jours entre les matchs. Il fallait se réinventer. Ici, le rythme des matchs est très soutenu. Nous avons quand même le temps de jouer aux cartes, un jeu qui s’appelle Toepen. Il y a la chambre Playstation, mais je ne suis pas trop intéressé. Nous regardons beaucoup de sports à la télévision."

Enfant terrible du hockey belge, Tom Boon est le plus bel exemple des bienfaits de ce share love. Au début de son parcours en Red, il avait tendance à attirer la couverture médiatique à lui. Il la jouait perso sur le terrain. Aujourd’hui, il ne rechigne pas à défendre très bas et à se mettre par terre pour un Red. "Je suis heureux avec ces gars. Moi, j’ai besoin de gens autour de moi. Je serais malheureux tout seul. Je n’aurais pas pu être performant dans un sport individuel. J’ai besoin de voir le bonheur des autres."

Cet amour était le dernier maillon qu’il manquait aux Belges pour remporter les plus grands matchs comme celui contre les Pays-Bas en finale de la Coupe du monde et en demi-finale des Jeux olympiques. "Nous avons plus de chance de gagner si tout le monde s’entend bien, ce qui implique qu’on doit être capable de tout se dire." Ce qui est le cas.