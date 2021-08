Les dernières places pour le Mondial seront très chères

Le dimanche 26 septembre, Louvain vivra le point d’orgue des championnats du monde courus en Belgique à l’occasion d’une exceptionnelle course en ligne entre Anvers et la cité universitaire.

Il reste donc un peu moins de deux mois à tous les candidats à la succession de Julian Alaphilippe pour fourbir leurs armes et arriver au mieux de leur forme le jour J.

Sur un tracé taillé pour les spécialistes des classiques printanières (267 km, 42 côtes et 2 562 mètres de dénivelé), qui tient du Tour des Flandres, de l’Amstel Gold Race ou plutôt d’une Flèche brabançonne allongée de 60 kilomètres, les Belges partiront certainement favoris. "On pourrait aligner trois équipes", réaffirment depuis des mois les observateurs.

Malheureusement, Sven Vanthourenhout ne pourra engager que huit coureurs et, quel que soit son choix, le Flandrien va faire de nombreux déçus et vraisemblablement pas des moindres.

Des Jeux olympiques de Tokyo, le nouveau sélectionneur national est revenu très satisfait et conscient qu’avec Wout Van Aert notre équipe dispose désormais d’un leader unique. Même si d’autres Belges auront un rôle plus ou moins libre, c’est autour du Campinois et pour lui que l’équipe belge s’articulera dans un peu moins de huit semaines.

La deuxième carte belge se nommera Jasper Stuyven. Le vainqueur de Milan-Sanremo évoluera à domicile et il peut profiter du marquage dont Van Aert fera certainement l’objet. En cas de sprint d’un (petit) groupe, il peut soit se substituer au double vice-champion du monde, soit le lancer.

Aux Jeux, Tiesj Benoot et Greg Van Avermaet ont gagné leur billet pour le Mondial. Tous les deux s’intègrent parfaitement dans l’état d’esprit et la tactique de l’équipe belge dont Yves Lampaert fera également partie. Il reste trois places. Avec le poids de la course sur les épaules, les Belges auront besoin de travailleurs. Tim Declercq est l’archétype de ces routiers qui œuvrent pour le bien commun des heures durant. S’il détient la forme qu’il affichait au printemps puis au Tour, "El Tractor" aura du boulot le 26 septembre.

Tout comme Nathan Van Hooydonck. Le Campinois est la seule demande de Van Aert. Il pourrait protéger son leader durant la plus grande partie de la course et l’accompagner dans la finale. Si tout cela se vérifie, il ne resterait qu’un ticket à attribuer.

Éric de Falleur