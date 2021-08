"Parler de prison est exagéré, mais c’est dur"

Le ciel lui est tombé sur la tête quand, alors qu’il était à son poste de consultant athlétisme pour le RTBF aux côtés de Vincent Langendries, Frédéric Xhonneux a appris qu’il était positif au Covid-19.

"C’était dimanche matin. Donc, dans la nuit de samedi en Belgique. Il y avait les séries du 400 m avec Kevin Borlée ainsi que Jonathan Sacoor. Et la finale du poids féminin. J’ai poursuivi mon commentaire, avec un masque pour ne prendre vraiment aucun risque, jusqu’à la fin de la session, puis je suis rentré à l’hôtel en taxi. Comme tout le monde, j’avais été testé à mon arrivée à l’aéroport. Puis, encore trois fois… Des tests salivaires, dont le troisième s’est hélas révélé positif. J’ai alors subi un autre test, PCR, qui a confirmé la mauvaise nouvelle."

Une chambre d’hôtel pour pestiférés

À partir de là, le séjour de Frédéric à Tokyo a basculé.

"Les Jeux étaient mal barrés pour moi ! J’ai été isolé dans ma chambre d’hôtel, où j’ai continué à suivre les épreuves à la télévision japonaise alors que j’aurais dû être au stade. J’ai gardé contact avec Vincent, avec qui j’ai échangé par WhatsApp pour lui livrer des informations, mes impressions. Mais, pour lui, ce n’était pas facile de commenter et en même temps consulter son téléphone."

Ce lundi, Fred Xhonneux a été contraint de déménager.

"On est venu me chercher et on m’a conduit dans un autre hôtel, réservé aux pestiférés. Je ne sais pas si c’est le même pour tous, mais je n’y passerais pas mes vacances ! À première vue, c’est rudimentaire, vieillot. Le matelas est dur. Il y a une fenêtre, dont la vue donne sur un mur… J’ai entendu que certains parlaient de prison. Je n’irais pas jusque-là. Je ne pense pas qu’on puisse comparer ma situation, même si elle est inconfortable, avec celle des gens qui sont vraiment en prison. Et puis, tout est une question d’état d’esprit. Et le mien est résolument positif. Bon, je ne suis là que depuis un jour. Mon discours ne sera peut-être pas le même dans quatre ou cinq jours."

Car il est d’ores et déjà certain que Frédéric ne pourra sortir de son isolement forcé que pour prendre l’avion de retour vers la Belgique.

"Je suis, en effet, en quarantaine pour dix jours. Pour moi, les JO en live sont hélas déjà terminés ! Je ne peux sortir de ma chambre que pour aller chercher mes repas selon un horaire strict. Par exemple, ce lundi, c’est entre six et sept heures. Et pas question de sortir de l’hôtel ! Là, tout est sécurisé… Heureusement, j’ai reçu beaucoup de messages de soutien, de témoignages de gens qui compatissent pour moi."

L’heure du repas

Fred n’a donc pas le choix : il devra prendre son mal en patience, devant la télévision.

"Les contacts avec les athlètes belges me manquent, même si je ne pouvais les voir et leur parler que dans la zone réservée aux interviews. Un mot quand même à propos de Cynthia Bolingo. Je savais qu’elle n’était pas bien. Son forfait pour ces Jeux de Tokyo me navre."

Pas le temps d’en dire plus, Fred est appelé par haut-parleur. C’est l’heure de son repas ! Et il vaut mieux ne pas le manquer, sans quoi il sera aussi au régime…

Guy Beauclercq