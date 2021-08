Victor Wegnez aura un petit pincement au cœur vendredi

Victor Wegnez n’a pas grandi dans un cocon feutré. La vie l’a pas mal balancé dans tous les sens. Écorché vif, il a notamment grandi avec un papa violent. Il a trouvé en Shane McLeod la figure paternelle qui lui a manqué durant son enfance. Le Néo-Zélandais avait d’ailleurs reconnu en début de tournoi qu’il avait un attachement particulier avec le Molenbeekois qu’il a vu évoluer.

Le milieu de terrain, repositionné dans un rôle plus défensif, est le plus heureux du monde dans cette grande famille.

"J’ai aussi une famille qui me suit en Belgique, confie-t-il. Je reçois des messages de mes cousins. Les Red Lions sont mes frères. On vit ensemble. On fête ensemble. On souffre ensemble. Nous vivons des émotions extrêmes."

Le share love créé par Shane McLeod en 2016 lorsqu’il est arrivé a vite trouvé un écho chez Vic, qui était en recherche de tels sentiments.

"Shane a mis cette notion d’amour dans le groupe. Cela n’a rien de ringard. On s’adore tous. On part même en vacances ensemble. Je ne le cache pas. Dans quelques jours, l’aventure s’achèvera. J’aurai un pincement au cœur. En plus, Shane McLeod vit ses derniers matchs. J’adore cet entraîneur. J’adore ce staff. J’adore tous les gars. La notion d’individualité a disparu. Le bloc collectif est sans faille."

Sur les réseaux sociaux, ce lien indicible est partagé copieusement. Sur les photos ou vidéos, les Reds sont toujours en bande.

"Nous vivons ensemble. Si un gars a un souci dans le match, on va l’aider. Si on marque, on célèbre ensemble."

Cet état d’esprit trouve un prolongement au village, où ils passent 90 % de leur temps.

"Quand on débarque à 20 au réfectoire, ça a de la gueule. Le kiné, aussi, est impressionné quand il nous voit débarquer pour les soins."

Lors des temps morts, personne n’est laissé sur le côté. "La PlayStation est dans notre chambre. On joue à Fortnite. La chambre de De Kerpel, De Sloover, Hendrickx et Kina est réputée pour les parties de cartes. La machine à café est chez nous. Nous avons 5 chambres avec des ambiances différentes en fonction de ce qu’on recherche."

Comme une véritable famille.

Th. V., à Tokyo