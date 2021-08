Vingt-cinq hectares de prairies des frères Voss ont été ravagés

À Dolhain, partie basse de la ville de Limbourg, six agriculteurs sont impactés par les inondations qui ont touché la région.

Parmi eux, les frères Voss consacrent leur activité à la production, en mode bio, de viande avec plus de 200 têtes de limousines et de blondes d’Aquitaine. Si la situation est déjà difficile pour le secteur, après trois années de sécheresse et la crise sanitaire, les dernières inondations mettent les agriculteurs dans une situation terrible. Sur 60 hectares de terres, 25 hectares de prairies traversées par la Vesdre à Lonhienne ont été inondés ! Si les bêtes ont pu être sauvées sur les hauteurs, les terres souillées par des déchets en tous genres sont désormais inutilisables.

"Des paquets de beurre de l’usine Corman, des rouleaux de la Câblerie d’Eupen, quinze voitures, des caravanes, une porte de maison, des citernes à mazout, des pierres, des arbres, des détritus sont restés sur les terres une fois l’eau descendue… Il y a l’équivalent de 500 conteneurs de déchets échoués, détaille Philippe Voss. Le travail est colossal !"

Appel à l’aide

Samedi dernier, suite à l’appel lancé par "SOS agriculteurs wallons en détresse", une vingtaine de bénévoles et d’agriculteurs de la région ont œuvré à nettoyer une partie des terres et des berges, "à la main, avec des tracteurs, des grues"… Un nouvel appel est lancé pour renouveler l’action samedi prochain. "Il y en a pour des semaines et des mois de travail", explique l’agriculteur, qui ne peut compter pour l’heure que sur la solidarité.

Outre les déchets, un autre problème se pose : la pollution du sol aux hydrocarbures. "On doit faire analyser les sols mais on doit débourser plus de 4 000 € !" L’homme demande ici un geste des autorités pour prendre en charge ce coût important. Et pendant que les bêtes miraculées paissent sur les pâtures d’autres bêtes, l’agriculteur s’inquiète du manque de fourrage. "Quand l’herbe sera mangée plus vite, où va-t-on les mettre ? Pour l’instant on donne du foin, on puise dans nos réserves d’hiver mais ensuite…" "Si un agriculteur de la région pouvait me laisser une boule, ça serait formidable !"

