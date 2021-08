200 mètres

Thompson-Herah et Mboma entrent dans l’histoire

Et de deux, plus deux, égale quatre ! Sacrée sur 200 m, Elaine Thompson-Herah a ajouté un quatrième titre olympique à sa collection après le 100 m samedi et son doublé en 2016, à Rio. Comme sur 100 m avec ses 10.61, la Jamaïcaine a signé un formidable chrono de 21.53, se rapprochant des temps de Florence Griffith-Joyner (10.49 et 21.34). Derrière, la Namibienne Christine Mboma a décroché une médaille d’argent historique, améliorant le record du monde juniors en 21.81 alors que l’Américaine Gabrielle Thomas a pris la troisième place en 21.87. G.B.