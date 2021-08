Entre réalité et fiction. Pour leur nouvelle création, les Gens de bonne compagnie naviguent à nouveau entre réalité et fiction, jouant avec les codes du théâtre. 84 minutes d’amour avant l’apocalypse, c’est l’histoire de Simon, dont la dernière pièce de théâtre, une histoire d’amour, doit être envoyée dans quelques jours au metteur en scène. Mais, le souci, c’est que Simon n’a pas encore rédigé une ligne… Il cale. C’est qu’il n’est pas vraiment un expert en relations amoureuses. Oui, il y a bien Lucie, cette comédienne qui a interprété le rôle de Gertrude, la mère d’Hamlet, et l’a bouleversé, mais elle l’intimide. Mais "le hasard - ou le destin, ou une volonté supérieure, ou celui qui a écrit la pièce -" va le mettre nez à nez avec elle dans un ascenseur. Enfin, il ose l’aborder ! Le hic, c’est que ce n’est pas Lucie, mais Anna, sa sœur jumelle. Elle lui apprend que Lucie est morte noyée, comme l’Ophélie d’Hamlet. Simon va alors tenter de vivre, par la fiction, son histoire d’amour impossible avec Lucie.

De et avec Anne-Pascale Clairembourg, Emmanuel Dekoninck et Julie Duroisin.

Les 18 et 19 août à 20 h 30 à la Salle des fêtes.