De très nombreuses adaptations

Si OSS 117 est devenu un personnage de comédie grâce au scénariste Jean-François Halin (un des auteurs des Guignols de l’Info à la grande époque de Canal+) et à Michel Hazanavicius, le héros de Jean Bruce a d’abord été un espion très sérieux. Dans les romans, comme dans les premières adaptations à l’écran. Dès 1957, Ivan Desny incarne l’espion français dans OSS 117 n’est pas mort, le dernier film de Jean Sacha, aussi connu pour un Fantômas en 1947. Durant les années 1960, André Hunebelle reprendra d’ailleurs les deux héros. Parallèlement à sa série des Fantômas avec Jean Marais et Louis de Funès, le cinéaste français réalisera quatre aventures d’OSS 117 (une cinquième est signée Michel Boisrond), campé successivement par Kerwin Mathews, Frederick Stafford et John Gavin. Il faut y ajouter OSS 117 prend des vacances de Pierre Kalfon en 1970 et le téléfilm OSS 117 tue le taon l’année suivante. Outre la nouvelle trilogie avec Jean Dujardin initiée en 2006, on recense encore trois films qui, dans les années 1960, n’ont pu utiliser le nom du personnage pour des raisons de droits, mais qui s’en inspirent très clairement. C’est le cas notamment du Bal des espions de Michel Clément et Umberto Scarpelli en 1960, avec Michel Piccoli dans le rôle de l’espion frenchy.