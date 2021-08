Afterpay, la fintech rachetée à prix d’or

C’est l’opération boursière qui a surpris tout le monde financier. Dimanche, Square, le groupe de paiements électroniques dirigé par le patron de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé le rachat d’Afterpay, fintech australienne spécialisée dans le paiement après livraison. Une transaction valorisée à… 29 milliards de dollars pour une entreprise qui génère des revenus de 700 millions de dollars mais n’a toujours pas engrangé de bénéfice depuis sa création en 2014.

Cette opération qui se fait par échange d’actions Square (avec une prime de 30 %) a été saluée par les investisseurs. Le titre de Square a bondi de 10 % lundi à Wall Street, ce qui valorise la société à 110 milliards de dollars, soit 370 fois les bénéfices. Un niveau proche du géant bancaire américain Citigroup. "Square et Afterpay ont un objectif commun : nous avons bâti nos entreprises pour rendre le système financier plus équitable, accessible et inclusif ", a déclaré Jack Dorsey, PDG de Square, qui exploite aussi l’application mobile de paiement Cash App.

"Petit aspect psychologique"

Afterpay est le concurrent direct du champion européen d’origine suédoise Klarna, lui aussi axé sur le paiement en différé. "Les deux fintechs doivent leur succès à une facilité de crédit couplée à un paiement immédiat pour le commerçant. Tout le génie est d’assurer le risque crédit. Il y a un petit aspect psychologique dans la mesure où le consommateur reçoit une facilité de paiement sans avoir l’impression d’avoir sollicité un crédit. C’est un produit qui touche en particulier une clientèle jeune qui ne veut pas souscrire à une carte de crédit. Si le délai de paiement - souvent de quatre mois - est respecté, il n’y a pas d’intérêt débiteur à payer. C’est un moyen de paiement en forte progression, surtout en Europe du Nord et aux États-Unis. Il apporte une alternative majeure aux cartes de crédit. Des acteurs classiques comme Paypal s’y mettent aussi d’ailleurs", nous explique Thibault de Barsy, directeur général de l’Association des paiements émergents.

Certaines difficultés

Cette percée ultrarapide se heurte toutefois à deux difficultés, comme en témoigne l’absence de bénéfice pour Klarna ces deux dernières années. Un : l’expansion internationale entraîne des coûts importants. Deux : le modèle de crédit doit être adapté selon les pays. "C’est un modèle qui suppose une maîtrise du risque crédit. Il doit encore faire ses preuves", poursuit Thibault de Barsy.

Reste aussi la question de la valorisation a priori astronomique et directement liée aux énormes liquidités sur les marchés et aux taux d’intérêt au plancher.

Pour Thibault de Barsy, l’opération a du sens dans la mesure où les deux entreprises sont très complémentaires. "Si la tendance se confirme, la valorisation (NdlR, 40 fois les revenus) pourrait se justifier. La taille du marché américain est celui d’un continent." Ariane van Caloen