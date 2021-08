Au tour d’ING

ING Belgique annonce ce mardi proposer Apple Pay à ses clients ayant un iPhone ou une Apple Watch. ING propose déjà Apple Pay dans plusieurs pays dont les Pays-Bas, la France et l’Espagne. Pourquoi seulement maintenant en Belgique alors que d’autres grandes institutions comme BNP Paribas Fortis le proposent depuis déjà un certain temps ? "Nous nous sommes tout d’abord investis pleinement dans le lancement de la nouvelle app ING Banking. Nous enrichissons l’app semaine après semaine de nouvelles applications pour permettre à nos clients de gérer leur argent encore plus facilement. Apple Pay s’intègre parfaitement à cette démarche. De plus, nous lançons Apple Pay au moment idéal pour les clients. La pandémie de Covid-19 a fortement modifié le comportement de paiement des Belges", explique Amaury Vanthournout, directeur des paiements chez ING Belgique. AvC