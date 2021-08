Musique Raphael ne viendra pas à l’Atomium

Alors que les organisateurs (Brussels Expo, Greenhouse Talent et l’équipe des Ardentes à Liège) se réjouissent du succès d’Arena5, nouveau venu dans le tableau des festivals bruxellois (en l’absence de Couleur Café et du Brussels Summer cette année), le chanteur Raphael n’honorera pas de sa présence la scène plantée devant l’Atomium jeudi 5 août. Parmi les neuf dates restantes sont notamment annoncés Loïc Nottet (6/8), Hooverphonic (et en première partie Suarez) (25/8), Trixie Whitley (28/8), Asaf Avidan (29/8 ou encore Caetano Veloso (30/8). Rens. www.arena5.be