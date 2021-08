Sambreville Trop de vêtements le 15 août

Les jeunes membres du collectif Youth for Climate Val de Sambre avaient déjà organisé un troc de vêtements en 2019, ils remettent le couvert ce dimanche 15 août, de 10 h à 16h dans le jardin de la Maison des jeunes de Sambreville (rue du Presbytère, 1a à Tamines). "Apportez maximum 10 vêtements en bon état (de tout âge et tout genre) dont vous n’avez plus besoin, vous recevrez alors le même nombre de tickets. Grâce à ces tickets, vous pourrez choisir ce qui vous plaît dans les vêtements disponibles sur place. Un ticket = un vêtement", indique l’équipe Youth for Climate Val de Sambre. S.M.