Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

Les Red Lions ne sont plus qu’à 60 minutes de l’un des plus grands accomplissements de l’histoire du hockey mondial. Vainqueur de la Coupe du monde 2018 et de l’Euro 2019, les Belges sont en finale des JO 2020. À cause du Covid, un Euro s’est glissé en juin 2021 ce qui n’enlève rien à ce défi inédit.

En sortant du terrain, aucun Belge n’était euphorique. Ils ont retenu la leçon des Jeux de Rio où ils avaient cassé leur spirale positive après leur succès contre les Pays-Bas en demi-finale.

"Le tournoi n’est pas fini", expliquait Arthur Van Doren. "Le match le plus important n’a pas encore commencé."

La finale est annoncée jeudi à 12 h (heure belge). Florent van Aubel a pris rendez-vous. "Nous sommes plus sereins qu’il y a cinq ans", confiait l’attaquant. "Nous restons dans le processus. Le groupe n’a pas encore fini son parcours."

L’expérimenté John-John Dohmen était carrément déjà concentré. "Après la rencontre, Shane [McLeod, l’entraîneur] nous a dit que nous étions cinq fois plus forts par rapport à la finale de Rio. Je vois une autre équipe belge. Le groupe a la maturité de gérer les émotions des demi-finales. Nous sommes venus pour la médaille d’or."

Orage indien

Les portes de la finale se sont ouvertes car les Belges ont dominé leur sujet en demi-finale face à l’Inde. Sans Boon qui ne s’estimait pas à 100 %, les Reds ont d’abord laissé passer l’orage indien durant une mi-temps. Malgré le but rapide sur pc de… Luypaert, les Indiens ont pris l’ascendant sur un pc et un tir en moins de 120 secondes. Les Reds peinaient à construire à cause de la vivacité de leurs adversaires qui s’époumonaient en vue du second round.

"Le staff avait observé que les Indiens jouaient toujours mieux lors du premier quart, analysait Arthur Van Doren. Ils ont mis leurs deux occasions. Nous devions juste rester calmes et revenir aux bases c’est-à-dire à la circulation de balle."

John-John Dohmen allait même plus loin. "En première mi-temps, tout se mettait contre nous."

Vincent Vanasch a sauvé la mise à plus d’une reprise avant la pause. "Je vois qu’à 1-2 l’équipe ne s’est pas décousue. Ce groupe a fait preuve de caractère. Nous étions mal entrés dans le match. Il faisait très chaud. Les Indiens jouaient bien."

Une reprise du match en main

Au vestiaire à 2-2, Shane McLeod a fait du… Shane McLeod. "Il nous répète toujours les mêmes bases avec calme pour qu’on garde notre ADN de jeu", dit Felix Denayer. Dès le 3e quart, les Indiens baissaient le rythme avant de disparaître dans le dernier quart. Alexander Hendrickx a alors tué le suspense en 4 minutes sur pc et sur stroke.

"Nous avons repris le match en main", dit encore Van Doren. Vanasch épingle ce qui a fait basculer la rencontre. "Nous les avons tués lorsque nous les avons fait courir derrière la balle dès le 3e quart. Physiquement, nous étions plus solides. Dans le dernier quart, ils étaient cuits."

En fin de rencontre, les Belges ont géré sans être bousculés. Felix Denayer en avait des frissons.

"Nous n’avons pas beaucoup de temps de réfléchir. Notre passé est riche de grandes expériences. Nous les utiliserons. Nous avons consenti à tant de sacrifices que nous ne lâcherons rien avant la fin du dernier match. Depuis 5 ans, nous avons trimé pour prendre chaque fois un petit truc de plus. Nous avons été menés en quart et en demi, mais nous n’avons jamais perdu les pédales. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté du tournoi. Il est long. Nous sommes partis en tout cinq semaines. Nous avons dû digérer le jet-lag. Nous avons eu des blessés. La chaleur est accablante. La pression était très grande. C’est là qu’on voit la puissance de jouer dans un groupe si soudé."

Victor Wegnez vivra sa première finale olympique.

"Dans les dernières secondes, je ressentais une grande sensation positive. Cela fait chaud au cœur. Le travail paie. Nous savons pourquoi nous sommes là." Pour l’or. Tout simplement.

Inde : Parattu ; Dil. Singh, Rup. Singh, Sur. Kumar, Manp. Singh, Har. Singh, Mand. Singh, Sharma, Sham. Singh, Rohidas, Puis Gur. Singh, Upadhyay, Sumit, Var. Kumar, Prasad.

Belgique : Vanasch ; Boccard, A. Van Doren, Luypaert, De Sloover ; Kina, Denayer, Wegnez ; De Kerpel, van Aubel, Dockier Puis Dohmen, Hendrickx, Charlier, Briels, Gougnard.

Arbitre : MM. C ; van Bunge (P-B) et B. Gontgen (All) (Video A. Kearns).

Carte verte : 48e Manp. Singh.

Les buts : 2e Luypaert sur pc (0-1), 7e Har. Singh sur pc (1-1), 8e Mand. Singh (2-1), 19e Hendrickx sur pc (2-2), 49e Hendrickx sur pc (2-3), 53e Hendrickx sur stroke (2-4), 60e Dohmen (2-5).