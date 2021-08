Bruxelles Le BXL Tour, une course cycliste pour deux bonnes causes

La cinquième édition du BXL Tour, une course cycliste de 40 kilomètres dans les rues de Bruxelles, se tiendra le 29 août. Cet événement sera l’occasion de mettre en lumière deux projets vecteurs d’intégration sociale, a annoncé mardi la Ville de Bruxelles. Le premier projet, nommé "On the Road to BXL Tour", organisera des initiations au vélo pour les jeunes Bruxellois, visant en particulier le public féminin. Le BXL Tour accueillera également une vingtaine de membres de Special Olympics Belgium, une association qui vise à favoriser l’intégration des personnes souffrant d’un handicap mental via le sport. (Belga)