Bouillon La fête médiévale reportée

L’édition 2021 de la fête médiévale est annulée à Bouillon. Les festivités ont, en effet, été reportées aux 13 et 14 août 2022 en raison de la crise sanitaire. Cependant, de petits marchés médiévaux avec animations médiévales sont organisés sur l’esplanade de l’Archéoscope, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, les 7 et 8 août ainsi que les 28 et 29 août. " Nous rappelons qu’il ne s’agit malheureusement pas de la traditionnelle fête médiévale de Bouillon", soulignent les organisateurs. "Nous espérons toutefois permettre au public de patienter jusqu’à l’année prochaine grâce à ces petites animations estivales." N.L