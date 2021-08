Eupen La câblerie à l’arrêt encore plusieurs semaines

Plus de deux semaines après les inondations qui ont ravagé la région, la câblerie d’Eupen, le plus important employeur privé de la Communauté germanophone, est encore à l’arrêt. Selon Hermann Josef Bernrath, secrétaire général de l’entreprise qui emploie 850 personnes, certains départements moins touchés par la montée des eaux devraient pouvoir être à nouveau fonctionnels d’ici à quelques semaines. Pour d’autres, plusieurs mois seront encore nécessaires. "Depuis les inondations, nous avons effectué du travail de déblayage et de nettoyage. Un volume énorme de déchets et de débris a été sorti de nos différents sites. Il faut avoir accès aux différentes machines pour voir ce qu’il y a lieu de faire et estimer le préjudice", a expliqué le secrétaire général, mardi.