Verviers Travaux de stabilisation au pont de la Raye

Les habitants de La Raye, un hameau de Verviers, sont isolés depuis 15 jours depuis les inondations qui ont dévasté la région. Le pont qui permet l’accès à ces quelques habitations a été endommagé par la force de l’eau et n’est accessible qu’à pied. Impossible donc pour les riverains d’évacuer les gravats et déchets qu’ils ont sortis de leur habitation sous eau. Afin de reconnecter rapidement le hameau, et évacuer les déchets, des travaux en urgence ont débuté ce mardi "pour rétablir une stabilité en étançonnant le pont et permettre le passage de petits véhicules", explique l’échevin des Travaux Maxime Degey. Dès le 15 août, une deuxième phase de travaux interviendra pour renforcer la structure et permettre le passage d’un plus gros charroi. A.Q.