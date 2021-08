GBL en vedette. À l’issue d’une séance irrégulière mardi, l’indice Bel 20 devait confirmer une hausse de 0,20 % à 4 235,64 points. GBL (100,30) se distinguait en progressant de 1,79 %, au-dessus des 100 euros le titre. À l’opposé, AB InBev (52,41) pesait sur la tendance en abandonnant 1,71 % en compagnie de KBC (67,90), négative de 0,26 %, Ageas (45,00) s’appréciant de 0,36 %. Solvay (112,80) et UCB (93,10) étaient en hausse de 0,04 et 1,33 %, arGEN-X (260,50) et Galapagos (51,64) perdant 0,19 et 0,54 %. Proximus (17,33) avait viré de 0,79 % à la hausse et Telenet (31,70) de 0,06 % à la baisse, Orange Belgium (19,70) abandonnant par ailleurs 1,57 % tandis que Bpost (9,69) remontait de 1,57 %. Aperam (52,64) et Umicore (54,22) s’appréciaient de 0,38 et 1,23 %. (Belga)