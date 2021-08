Chertal et HFB : tout ne sera pas démoli !

Dans le cadre de la reconversion des sites industriels désaffectés d’ArcelorMittal à Liège, le ministre de l’Économie et de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), et la ministre de l’Environnement, Céline Tellier (Écolo), ont signé les permis uniques (urbanisme et environnement) pour la déconstruction des installations hors-sol de deux sites sidérurgiques abandonnés en région liégeoise, à savoir les sites de Chertal et du haut-fourneau B (HFB) d’Ougrée, situé face au Standard de Liège. Néanmoins, dans le cadre de ces démolitions, une partie de ce patrimoine industriel sera conservée.

En effet, ces permis concernent des opérations de déconstruction de 164 hectares au total (131 hectares sur un total de 180 à Herstal et 33 hectares au HFB). "Ce processus de déconstruction est nécessaire à la poursuite des études environnementales qui permettront ensuite l’assainissement des sols de ces sites", indiquent les ministres wallons.

Comme on l’avait déjà évoqué, la démolition ne concerne donc pas certains témoins du passé ou marqueurs de territoire pour lesquels une concertation élargie a été menée. Au niveau du HFB, il s’agit du haut-fourneau en lui-même ainsi que du bâtiment des chaudières (lequel sera cependant désamianté). À Chertal, une vingtaine de wagon-torpilles, le château d’eau, le grand hall dit G, et le bâtiment dit des anciens laboratoires, seront sauvés.

De leur côté, les riverains des sites s’étaient déjà fait entendre relativement à la crainte d’une pollution accentuée par ces phases de déconstruction… Les ministres précisent aujourd’hui que "les matériaux et déchets générés par ces chantiers seront orientés, dans le strict respect des normes environnementales, vers les filières adéquates afin de maximiser leur recyclage. Leur convoyage privilégiera les voies d’eau et le rail pour d’évidentes raisons d’empreinte environnementale."

Des garde-fous

En outre, "l’octroi de ces permis est conditionné à la constitution de sûretés par l’actuel propriétaire, ArcelorMittal, afin d’assurer le bon déroulement des opérations. Le montant fixé pour la sûreté sur le démantèlement du "hors-sol" est de 21 millions d’euros. Pour l’assainissement des sols, il a été convenu de se référer à une disposition innovante du décret "sol" de 2018. Un dispositif d’échanges avec le SPW a ainsi été mis en place, créant un lieu d’échange de données et de prises de décisions environnementales et de réaffectation des territoires."

Les permis octroyés incluent enfin la mise en place d’organes de concertation. Pour interagir avec les communes voisines du site de Chertal (Herstal, Oupeye et Visé) et avec les riverains, les ministres annoncent la mise en place d’un comité d’accompagnement avec la participation de l’ISSeP (Institut scientifique wallon de surveillance, de sûreté et de recherche&développement en environnement).

Marc Bechet